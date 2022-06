La guerra in Ucraina segnerà la fine dei carri armati? (Di venerdì 24 giugno 2022) Combattere una guerra è costoso e consuma una quantità oscena di risorse economiche e materiali bellici. Per questo, negli ultimi 150 anni, la maggior parte degli aggressori ha sempre scommesso sull’abilità delle proprie forze armate di vincere in tempi brevissimi e, se ciò non fosse possibile, evitando un contatto diretto fra le proprie truppe e quelle dell’avversario. Per molto tempo si è tentato di minimizzare la lunghezza dello scontro pianificando una massiccia offensiva combinata che punta a sopraffare le difese nemiche con una battaglia di mobilità, colpendo i punti deboli dell’impianto avversario e distruggendone le capacità difensive prima che possa reagire. Il carro armato unisce potenza di fuoco a mobilità e resistenza, e per questo è stato per decenni al centro di questo approccio alla guerra. Dagli anni ‘90 in poi si è iniziato a porre al ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 giugno 2022) Combattere unaè costoso e consuma una quantità oscena di risorse economiche e materiali bellici. Per questo, negli ultimi 150 anni, la maggior parte degli aggressori ha sempre scommesso sull’abilità delle proprie forze armate di vincere in tempi brevissimi e, se ciò non fosse possibile, evitando un contatto diretto fra le proprie truppe e quelle dell’avversario. Per molto tempo si è tentato di minimizzare la lunghezza dello scontro pianificando una massiccia offensiva combinata che punta a sopraffare le difese nemiche con una battaglia di mobilità, colpendo i punti deboli dell’impianto avversario e distruggendone le capacità difensive prima che possa reagire. Il carro armato unisce potenza di fuoco a mobilità e resistenza, e per questo è stato per decenni al centro di questo approccio alla. Dagli anni ‘90 in poi si è iniziato a porre al ...

