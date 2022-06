Interstellar film su Italia 1: trama e spiegazione finale, cast attori, colonna sonora, dove vederlo in streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Interstellar film su Italia 1 di Cristopher Nolan Stasera su Italia 1 andrà ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 24 giugno 2022)su1 di Cristopher Nolan Stasera su1 andrà ...

Pubblicità

offmysel : stasera c’è il mio film preferito in tv ?? #interstellar - ilgiornale : Interstellar è uno dei film più ambiziosi di Christopher Nolan, al punto che per la sua realizzazione ha chiesto ai… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#Film in #tv?? PRIMA SERATA 21,10 #RaiMovie Nati stanchi con Ficarra e Picone, Luigi Maria Burruano 21,12 mediaset20… - ParliamoDiNews : Interstellar, trama e trailer del film in onda venerdì 24 giugno su Italia 1 #CATALOGHI #Italia1 #Canale20 #24giugno - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda #Interstellar, il film premio Oscar diretto da Christopher Nolan con @McConaughe… -