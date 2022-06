Impennata prezzo del gas, in Europa ora sono quasi tutti d'accordo: serve un tetto sul costo (Di venerdì 24 giugno 2022) - Il vertice europeo di oggi è tutto incentrato sui temi economici, una partita che vede l'Italia protagonista con il premier Draghi che spinge per l'imposizione di un 'price cup' sul gas per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 giugno 2022) - Il vertice europeo di oggi è tutto incentrato sui temi economici, una partita che vede l'Italia protagonista con il premier Draghi che spinge per l'imposizione di un 'price cup' sul gas per ...

Pubblicità

sonoscettico : @Ivarden1 @NicolaPorro La Russia ha iniziato a tagliare le forniture l'anno scorso provocando l'aumento nelle quota… - CinziaBonfa : @lordfrappo @KTonkova Non so, da quando è morto il caro “citrico” c’è stata un’impennata ma ciò risale a pochi anni… - LorelloRaffaele : Stamattina partiamo così, con una lenta risalita del prezzo che cerca di prendere lo slancio per una impennata. Pre… - antennatre : TREVISO | IMPENNATA NEL WEEK-END, SALE ANCORA IL PREZZO DELLA BENZINA: «E’ UNO SHOCK» - MarchezVousLuci : RT @GiancarloDeRisi: ???Sapete di quanto è aumentato il #gas per via della guerra in #Ucraina? Terribile, lo dice Assolombarda: +647% più l'… -