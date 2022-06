Genitori non restituiscono tablet e pc della Dad, 81 denunciati (Di venerdì 24 giugno 2022) I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli (Napoli) hanno denunciato 81 persone, tutti Genitori di studenti puteolani, per l’appropriazione indebita dei tablet e computer di cui le famiglie hanno beneficiato gratuitamente per svolgere la didattica a distanza durante la fase più acuta della pandemia e che non sono mai stati restituiti. Si tratta di 75 apparecchi, hanno scoperto i militari di Pozzuoli, che nel corso dei controlli sulla dispersione scolastica hanno denunciato 151 Genitori per gli 88 minori che non sono stati sensibilizzati all’obbligo di frequenza nel quartiere Monteruscello a Pozzuoli e nei comuni di Quarto, Bacoli e Monte di Procida. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 giugno 2022) I Carabiniericompagnia di Pozzuoli (Napoli) hanno denunciato 81 persone, tuttidi studenti puteolani, per l’appropriazione indebita deie computer di cui le famiglie hanno beneficiato gratuitamente per svolgere la didattica a distanza durante la fase più acutapandemia e che non sono mai stati restituiti. Si tratta di 75 apparecchi, hanno scoperto i militari di Pozzuoli, che nel corso dei controlli sulla dispersione scolastica hanno denunciato 151per gli 88 minori che non sono stati sensibilizzati all’obbligo di frequenza nel quartiere Monteruscello a Pozzuoli e nei comuni di Quarto, Bacoli e Monte di Procida. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

