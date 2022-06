Pubblicità

Corriere dello Sport

ROMA -voglia di Roma . Il centrocampista spinge per il ritorno al club giallorosso dopo un addio poco digerito nel 2017. Il secondo sbarco a Trigoria sarebbe la sua rivincita dopo essere ...... evidentemente, aveva fatto i conti con questa '' - finora - edizione della Nations League. ... mentre a centrocampo giocheranno, Cristante e Tonali. Un'altra novità potrebbe essere quella ... Frattesi, pazza voglia di Roma: si taglia le ferie per arrivare prima a Trigoria Il centrocampista spinge per il suo ritorno in giallorosso: pressing sul Sassuolo per trovare un accordo con Pinto ...Le ultime settimane della nazionale Italiana, sono state senza dubbio colme di delusione. Partite che nonostante la Nation League, avevano lo trascico amaro della mancata quaificazione. C'è un nome su ...