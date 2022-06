Folla ricoverati in pronto soccorso al Cardarelli | reparto chiude

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora – dopo quanto era accaduto già nelle scorse settimane –, nuova saturazione e nuova chiusura per ildell’Ospedaledi Napoli. L’accesso stamattina è stato chiuso e concesso solo a chi arriva in codice rosso. La sospensione dell’apertura a tutte le altre urgenze è stata decisa per ladi 140 pazienti che sono nell’unità diattualmente, alla vigilia del week end. Sature tutte le strutture dell’emergenza-urgenza dell’ospedale di Napoli: di qui il provvedimento de bed manager dell’ospedale Ciro Coppola che ha deciso la chiusura, avvisando anche il 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

