Cristiano Malgioglio | Sucu Sucu è il suo tormentone estivo

A distanza di una settimana dalla presentazione a RTL, Cristiano Malgioglio ha rilasciato anche su Spotify e iTunes il suo nuovo tormentone estivo, Sucu Sucu. Il pezzo non è altro che una cover del brano scritto da Tarateno Rojas e già interpretato da tantissimi artisti sudamericani, come Ping ping, The Skatalites, Alberto Coez. Proprio in Sud America è stata la canzone più ballata degli anni '60. "Ho rispolverato un brano che nessuno conosce in Europa", ha dichiarato Cristiano Malgioglio. "Questa è la storia di una coppia dell'Argentina. Il marito è un macchinista e la moglie odiava il rumore delle rotaie. Quando il marito lavorava la moglie usciva ed andava per locali. Gli uomini impazzivano per questa donna e tutti ...

