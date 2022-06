Covid, i dati Iss: Rt in salita, si riempiono di nuovo gli ospedali. Nove regioni a rischio alto, nessuna a rischio basso (Di venerdì 24 giugno 2022) Covid , la sottovariante BA.5 (più nota come Omicron 5) ha causato una nuova ondata in piena estate. Lo confermano anche i dati settimanali dell' Istituto superiore di sanità su incidenza, indice Rt, ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022), la sottovariante BA.5 (più nota come Omicron 5) ha causato una nuova ondata in piena estate. Lo confermano anche isettimanali dell' Istituto superiore di sanità su incidenza, indice Rt, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Avvenire_Nei : #Covid: numeri in aumento, iniziata una nuova ondata estiva con cui convivere - infoitinterno : Il Covid non molla, allarme Iss: salgono Rt a 1,07, incidenza, ricoveri. I dati del monitoraggio in 5 punti - CordioliMirco : RT @giuliogaia: @Erica55902833 @CarloCalenda Il peggiore lo conosciamo bene: Draghi. Covid, Italia con i peggiori dati certificati dall'OMS… - LaNotiziaQuoti : Tornano a essere più di dieci mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, quota sotto alla quale si erano rip… -