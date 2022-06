Tour de France 2022 | Rigoberto Uran punta alla top5 con l’esperienza in una stagione in cui si è visto ben poco

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ildesta per aprire i battenti. Partirà da Copenhagen, in Danimarca, la lottamaglia gi, con il dominatore delle ultime due edizioni Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che incrocerà le armi con il connazionale Primoz Roglic in quella che sembra la sfida principale di questa Grande Boucle. Tra chi,più dietro, aspira ad un posto al sole c’è. Il colombiano della EF Education Easypost è sempre stato un corridore assai regolare, togliendosi tante soddisfazioni in carriera ma mancando forse quella vittoria di prestigio che avrebbe impreziosito il suo percorso. Due volte secondo al Giro d’Italia, nel 2013 e nel 2014, piazza d’onore in Francia nel 2017 a nemmeno un minuto da Chris Froome, in quegli anni vero e ...

Siamo entrati nel week - end dedicato ai Campionati nazionali di ciclismo, ma le assenze saranno tantissime, in giro per l'Europa, soprattutto in chiave maschile, con il Tour de France alle porte. Partirà il 1° luglio da Copenaghen il Tour de France maschile 2022, per arrivare dopo tre settimane a Parigi, il 24 dello stesso mese. Nel mezzo, 3.350 chilometri di cui i primi 400 in Danimarca. A otto giorni dal via del Tour de France sono ancora molti i dubbi che le squadre devono sciogliere prima di ufficializzare le convocazioni. Alcune hanno già fatto le proprie scelte.