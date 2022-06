Siccità alla Tuscia: è allarme (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ la Tuscia la provincia del Lazio a trovarsi nella maggior difficoltà per quanto concerne l’emergenza Siccità. In zona, 14 comuni dei 31 gestiti da Talete rischiano la turnazione idrica per una popolazione interessata di circa. 61.000 abitanti e varie amministrazioni comunali sono già ricorse alle ordinanze per il razionamento dell’acqua. Sulla base dell’ultimo report dell’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale a Viterbo, e ”sulla base dei dati pluviometrici disponibili si rileva che le cumulate dell’ultimo anno evidenziano un deficit pari a ca. il 40% rispetto alle medie storiche del periodo; tale deficit risulta pari al 60% delle medie storiche del periodo se riferito al primo quadrimestre del 2022”. ”Allo stato – prosegue l’Osservatorio – già si registrano significative ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ lala provincia del Lazio a trovarsi nella maggior difficoltà per quanto concerne l’emergenza. In zona, 14 comuni dei 31 gestiti da Talete rischiano la turnazione idrica per una popolazione interessata di circa. 61.000 abitanti e varie amministrazioni comunali sono già ricorse alle ordinanze per il razionamento dell’acqua. Sulla base dell’ultimo report dell’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale a Viterbo, e ”sulla base dei dati pluviometrici disponibili si rileva che le cumulate dell’ultimo anno evidenziano un deficit pari a ca. il 40% rispetto alle medie storiche del periodo; tale deficit risulta pari al 60% delle medie storiche del periodo se riferito al primo quadrimestre del 2022”. ”Allo stato – prosegue l’Osservatorio – già si registrano significative ...

