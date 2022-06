Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: Firouzja-Caruana e Nepomniachtchi-Duda gli scontri che valgono tanto (Di giovedì 23 giugno 2022) Sesta giornata in arrivo al Torneo dei Candidati 2022, e resta per ora tutto invariato in quel di Madrid. Con un’unica, sostanziale differenza: un turno in meno alla conclusione, il che favorisce (leggermente) Ian Nepomniachtchi, dal momento che il russo è leader della competizione che porta dritti (forse) a Magnus Carlsen. L’ultimo sfidante al titolo mondiale deve vedersela con il polacco Jan-Krzysztof Duda, il quale ha esordito con cinque patte consecutive. 2 vittorie per “Nepo”, 1 per Duda e 4 patte nei precedenti. C’è un’importante variabilità di aperture quando il russo ha il Bianco, perciò non è molto facile comprendere che direzione si prenderà a partire dalla quasi scontata 1. e4. Dettaglio particolare: in un’occasione i due hanno pattato dopo 132 mosse (Grand Prix 2019 ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Sesta giornata in arrivo aldei, e resta per ora tutto invariato in quel di Madrid. Con un’unica, sostanziale differenza: un turno in meno alla conclusione, il che favorisce (leggermente) Ian, dal momento che il russo è leader della competizione che porta dritti (forse) a Magnus Carlsen. L’ultimo sfidante al titolo mondiale deve vedersela con il polacco Jan-Krzysztof, il quale ha esordito con cinque patte consecutive. 2 vittorie per “Nepo”, 1 pere 4 patte nei precedenti. C’è un’importante variabilità di aperture quando il russo ha il Bianco, perciò non è molto facile comprendere che direzione si prenderà a partire dalla quasi scontata 1. e4. Dettaglio particolare: in un’occasione i due hanno pattato dopo 132 mosse (Grand Prix 2019 ad ...

Massimoizz : @MatteoAndreoni @Giovanni_Mex @emaparr No,quando dissi che avevo vinto il torneo di scacchi e invece arrivai Settimo, fu un eccezione - valgi : RT @ScacchiGabriel: Torneo dei Candidati 2022 Nakamura vs Nepomniachtchi | Difesa Russa Guarda: 'Obiettivo Raggiunto!' - ScacchiGabriel : Torneo dei Candidati 2022 Nakamura vs Nepomniachtchi | Difesa Russa Guarda: 'Obiettivo Raggiunto!'… - Sport24h_it : Ian Nepomniachtchi è l'unico vincitore del quarto turno dei Torneo dei Candidati 2022 in svolgimento a Madrid. Il r… - ScacchiGabriel : Torneo dei Candidati 2022 Nepomniachtchi vs Firouzja | Siciliana Najdorf Guarda: 'Spettacolare! Matto Forzato'… -