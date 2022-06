Mattarella | “La cooperazione è patrimonio della comunità nazionale”

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Italia è sensibile alle sfide collettive che richiedono un impegno che trova radici profonde nel tessuto culturale, sociale, politico del nostro Paese. Un impegno che nasce dal forte spirito di solidarietà che ha caratterizzato la Repubblica italiana già nel secondo dopoguerra e che prese slancio ulteriore negli anni Sessanta del secolo scorso. Laè stata sin dall’iniziocollettivonostra. I numerosi volontari presenti in maniera capillare negli angoli più sperduti del Pianeta ne sono una testimonianza e ad essi va espresso un apprezzamento sincero”. Lo rivendica con orgoglio il PresidenteRepubblica, Sergio, aprendo la Conferenza...

