L’Hellas Verona apre alle uscite | poi guarderà in entrata

Francesco Marroccu è al lavoro per modellare una squadra che sia ad immagine e somiglianza del nuovo tecnico dei gialloblù, ovvero Gabriele Cioffi. L'Hellas Verona apre alle uscite, le vendite saranno la priorità del club. Dopo di che si potrà pensare al mercato in entrata. L'Hellas Verona apre alle uscite: via i pezzi grossi? Simeone, Ilic e Barak. Questi sono i tre giocatori che lasceranno Verona e che finanzieranno le entrate degli scaligeri. Non solo per acquistare nuovi profili, ma c'è anche un altro punto da tenere in considerazione. Le cessioni serviranno anche per mantenere sano il bilancio del club. L'attaccante argentino avrebbe mercato in Spagna, ma c'è anche la ...

Sassuolo: Cancellieri vicinissimo all'approdo in neroverde La trattativa con l'Hellas Verona è ai dettagli, che significa limare la cifra della spesa per il passaggio del giocatore a titolo definitivo in neroverde. La trattativa ha raggiunto i 6 milioni di ... Calciomercato Sassuolo: in dirittura d'arrivo l'affare Cancellieri con il Verona Il Sassuolo ha sbaragliato la folta concorrenza ed è ad un passo da Matteo Cancellieri , esterno offensivo classe 2002 di proprietà dell' Hellas Verona . E' quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , che parla di una trattativa non ancora definita nei minimi dettagli, ma ormai destinata ad andare in porto. Si parla ... TUTTO mercato WEB La trattativa conè ai dettagli, che significa limare la cifra della spesa per il passaggio del giocatore a titolo definitivo in neroverde. La trattativa ha raggiunto i 6 milioni di ...Il Sassuolo ha sbaragliato la folta concorrenza ed è ad un passo da Matteo Cancellieri , esterno offensivo classe 2002 di proprietà dell'. E' quanto riferisce'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , che parla di una trattativa non ancora definita nei minimi dettagli, ma ormai destinata ad andare in porto. Si parla ... Hellas Verona, per l'attacco arriva Henry in prestito oneroso. Al Venezia va un milione di euro