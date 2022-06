La violenza di chi continua a dire ad Aurora Ramazzotti che non è bella quanto la madre (Di giovedì 23 giugno 2022) Essere figlia d’arte non è mai semplice, ma anzi richiede una grande forza di volontà e determinazione: troppo spesso si è esposti a critiche, giudizi non richiesti e paragoni con genitori famosi. Proprio come accede ad Aurora Ramazzotti, praticamente da sempre. La 25enne è spesso costretta a subire il confronto con sua madre, e ogni volta che si espone i commenti non sono rivolti a ciò che fa o a cosa dice, ma sono intrisi di body shaming, vere e proprie molestie da parte dei famigerati leoni da tastiera, che finiscono per dare sfogo a quello che hanno in mente, sempre pronti a giudicare il corpo delle donne, incuranti di quanto le loro parole possano fare male. Vi raccomandiamo... "Quel 'Tua mamma è più bella di te' mi ha segnato": lo ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 giugno 2022) Essere figlia d’arte non è mai semplice, ma anzi richiede una grande forza di volontà e determinazione: troppo spesso si è esposti a critiche, giudizi non richiesti e paragoni con genitori famosi. Proprio come accede ad, praticamente da sempre. La 25enne è spesso costretta a subire il confronto con sua, e ogni volta che si espone i commenti non sono rivolti a ciò che fa o a cosa dice, ma sono intrisi di body shaming, vere e proprie molestie da parte dei famigerati leoni da tastiera, che finiscono per dare sfogo a quello che hanno in mente, sempre pronti a giudicare il corpo delle donne, incuranti dile loro parole possano fare male. Vi raccomandiamo... "Quel 'Tua mamma è piùdi te' mi ha segnato": lo ...

