Instagram down | problemi nel visualizzare le stories

__t_o_r_e__ : Non io che guardo tutti quelli che si lamentano per #instagramdown quando il mio Instagram è in down da giorni.. - CorriereCitta : Instagram Down oggi giovedì 23 giugno 2022: cosa sta succedendo #instagramdown - glooit : Instagram down, problemi con le stories: impossibile visualizzarle leggi su Gloo - notiziariofinan : Negli Stati Uniti le prime segnalazioni di malfunzionamenti di Instagram sarebbero cominciate verso mezzogiorno, pe… - arildaproko : RT @lalaauro: Ma le persone che non hanno Twitter come fanno a sapere che c’è un Instagram down, cioè io letteralmente non vivrei senza que… -

, cos'è successo Gli utenti che si sono accorti del malfunzionamento notano chepermette di visualizzare le storie dei seguaci, ma non le proprie . Cercando di aprirle, ...Al momento non si conoscono le cause del disservizio che ha colpitoBritney Spears has returned to Instagram on Tuesday evening after her wedding to Sam ... It’s so bright and it has a nice chill spot … And a slide … I went down it 4 times already … It’s hella fast !!Others confirmed on Twitter they couldn’t view the Stories feature. ‘Instagram is down right now, a lot of people can’t view their own stories!’ one user wrote in response to a query.