Biliardini fuori pericolo: non serviranno verifiche e nullaosta come per i «giochi pericolosi» (Di giovedì 23 giugno 2022) Biliardini salvi negli stabilimenti e nelle sale giochi di tutta Italia. Lo dice una norma contenuta nel maxiemendamento al Pnrr approvato in Senato che autorizza l'Agenzia delle Dogane a non equiparare «i Biliardini ed altri giochi storici a quelli pericolosi», ossia per quei giochi per cui continua a vigere l'obbligo di certificazione di conformità previsto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. «La riapertura dei termini per la regolarizzazione e l'imminente esonero sono provvedimenti che eliminano il rischio concreto e reale di onerose sanzioni che hanno indotto molti esercenti a privare le proprie attività di giochi tradizionali, vero e proprio elemento identitario dell'estate italiana, come, del resto, lo sono gli stessi stabilimenti balneari ...

