Ballando con le Stelle, addio a uno dei volti più amati di sempre: pubblico sconvolto (Di giovedì 23 giugno 2022) Spunta un nuovo clamoroso addio a Ballando con le Stelle, con uno dei volti storici pronti a dire addio: le parole del diretto interessato. Ballando con le Stelle nel corso della prossima stagione potrebbe andare incontro ad un nuovo rinnovamento. Infatti la trasmissione di Milly Carlucci dovrebbe perdere un altro volto storico: scopriamo di chi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Spunta un nuovo clamorosocon le, con uno deistorici pronti a dire: le parole del diretto interessato.con lenel corso della prossima stagione potrebbe andare incontro ad un nuovo rinnovamento. Infatti la trasmissione di Milly Carlucci dovrebbe perdere un altro volto storico: scopriamo di chi L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

pietroraffa : Giletti:'Oggi ribadiresti che il Cremlino è un palazzo di m...?'. #Sallusti:'Assolutamente sì. Sono contento che h… - GaetanaLongoba1 : @NoiSupereroi Ma a parte ke sarebbe troppo giovane x lei, ma la pesantezza ke danno a 'sta ragazza x il nulla. Stav… - Amaro37396696 : Secondo la bionda di ballando con le stelle la Juventus se prima non vende non può fare mercato, mentre i PRESCRITT… - ParliamoDiNews : Ballando con le Stelle, Samuel Peron lascia? Parla lui: `Dipende da...` #millycarlucci #SamuelPeron #23giugno - PanariellinaIda : Cresciuta con ok il prezzo giusto confermo condivido pensiero di @AndreaDiCiancio la mitica @iva_zanicchi fa parte… -