ilGiornale.it

...si faceva rompere i denti C'era anche chi era disposto a farsi rompere i denti tra le persone reclutate dai componenti i tre distinti gruppi di truffatori arrestati oggi dai carabinieri di...Questa mattina oltre cento carabinieri del Comando provinciale dihanno eseguito undici misure cautelari e il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nei confronti di altrettante ... Avellino, si facevano ferire per simulare incidenti stradali Almeno 74 gli incidenti stradali inscenati. Centinaia le persone indagate. Nella vicenda coinvolti anche medici, avvocati e consulenti di infortunistica ...2 minuti per la letturaAVELLINO- “I lavori dell’Autostazione di Avellino sono stati formalmente completato il 16 giugno. Posso dire che non più tardi della fine del mese l’opera può dirsi definitament ...