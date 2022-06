Ambrosino | il padre a sorpresa | “Mi ricorda Higuain”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 giugno 2022) Mimmodel gioiellino della primavera del Napoli Giuseppe, è intervenuto in diretta su Radio Marte nel corso di Si gonfia la rete con Raffaele Auriemma. L’attaccante classe 2003 quest’anno ha segnato ben 19 gol in 31 partite ed ora sta vivendo da protagonista gli Europei di categoria con l’Italia U-19.NapoliIlha parlato di tantissimi temi, dalle fatiche di questa stagione lunghissima, fino al futuro e ai possibili paragoni: “Ha fatto un ottima stagione, è molto stanco, si è riposato solo 5 giorni e, quando torna avrà solo una settimana di riposo e poi dovrà aggregarsi alla prima squadra per il ritiro di Dimaro” “La sua speranza è giocare in prima squadra del Napoli ma, ho fiducia nel ds Giuntoli e sono convinto che saprà prendere la decisione più ...