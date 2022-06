Ultime Notizie Roma del 22-06-2022 ore 07:10 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 22 giugno al microfono Giuliano Ferrigno è stata raggiunta ieri L’intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo e ha sottoscritto l’accordo ci sarebbe anche il MoVimento 5 Stelle nella risoluzione ci parla Fra l’altro di iniziative di de-escalation militari e maggiore coinvolgimento delle camere e le sue comunicazioni al Senato il premier draghi Ha ribadito che in italiano insieme ai partner e distratti intende continuare a sostenere l’Ucraina Com’è questo Parlamento ci ha detto di fare per draghi le sanzioni Servono a far sedere la Russia al tavolo del negoziato e stanno funzionando mentre l’italiano smette di sostenere la diplomazia e di cercare la pace e ieri al senato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 22 giugno al microfono Giuliano Ferrigno è stata raggiunta ieri L’intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo e ha sottoscritto l’accordo ci sarebbe anche il MoVimento 5 Stelle nella risoluzione ci parla Fra l’altro di iniziative di de-escalation militari e maggiore coinvolgimento delle camere e le sue comunicazioni al Senato il premier draghi Ha ribadito che in italiano insieme ai partner e distratti intende continuare a sostenere l’Ucraina Com’è questo Parlamento ci ha detto di fare per draghi le sanzioni Servono a far sedere la Russia al tavolo del negoziato e stanno funzionando mentre l’italiano smette di sostenere la diplomazia e di cercare la pace e ieri al senato ...

