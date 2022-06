Scuola, al via gli esami di maturità: Pascoli e Segre tra le tracce ma anche Verga (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due anni di assenza causa emergenza Covid, torna oggi la prova scritta che tradizionalmente apre l'esame di maturità. In aula, senza mascherina come deciso in extremis dal governo, ci saranno ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due anni di assenza causa emergenza Covid, torna oggi la prova scritta che tradizionalmente apre l'esame di. In aula, senza mascherina come deciso in extremis dal governo, ci saranno ...

