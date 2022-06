Pubblicità

LaStampa : Sandberg e le altre. Le carriere delle donne che siedono ai piani alti delle Big del tech. - ITItalianTech : Sandberg e le altre. Le carriere delle donne che siedono ai piani alti delle Big del tech -

la Repubblica

Ritornando alle Big del Tech,amministratrici delegate hanno avuto minore fortuna.Ovviamente, è subito arrivata una risposta dall'entourage della, secondo cui la sua ... nello specifico, oltre a sistemi per tener sotto controllo il tempo d'utilizzo dei visori, tra le... Sandberg e le altre. Le carriere delle donne che siedono ai piani alti delle Big del tech Le donne che ricoprono ruoli importanti nell’industria del tech non hanno quasi mai vita facile, chi a causa di demeriti e chi a causa di pregiudizi. Le ...Nel 2017, la giornalista Liza Mundy intitolava così il suo articolo, pubblicato sul magazine The Atlantic: "Perché la Silicon Valley è un posto così terribile per le donne". Le donne, racconta, non s ...