Orrore in mare | bagnante trova fegato e rene che galleggiano in acqua

Pubblicità

romatoday : Orrore in mare, bagnante trova prima un fegato e poi un rene - AMorichelli : Sentire di nuovo stralci della conferenza stampa di #DiMaio è persino più avvilente, squallido e perfettamente inte… - AV_Irma : @a_saba78 Oggi si può respirare, settimana scorsa è stata un orrore!!! ???? Al mare e all'ombra è dove si sta meglio. Un saluto carissima ?????? - nonnachicca58 : RT @armidago68: L'orrore quotidiano che può aspettare chi, non potendo più sopportare i soprusi e le violenze del 'Sistema #Libia', preferi… - ZitelleArturo : RT @armidago68: L'orrore quotidiano che può aspettare chi, non potendo più sopportare i soprusi e le violenze del 'Sistema #Libia', preferi… -

ilGiornale.it

... 2022a Latina, la macabra scoperta è stata segnalata da un uomo mentre si trovava a fare il bagno nelle acque di Foce Verde. E' stato un bagnante mentre si trovava ina Latina che stava ...... suldi Toscana, con l'amica personal trainer Ilaria Loli. Instagram content This content can ... no all'ideologia di genere"), l'attrice e conduttrice aveva commentato: "L'in queste parole" ... Prima il fegato, poi il rene. Quei resti dell'orrore trovati in mare Una ragazza ha trovato un fegato che galleggiava in mare e ha allertato la Guardia Costiera. Oggi è spuntato anche un rene. La Procura di Latina ha aperto un'indagine per accertare che si tratti di re ..."Far cessare la guerra e impegnarsi per la salvezza del pianeta dovrebbe essere l’imperativo categorico" (Leggi) ...