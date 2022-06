Maturità 2022, striscione di fronte al Ministero: “Bianchi bocciato, sull’esame decidiamo noi” (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Bocciamo Bianchi, sulla Maturità ora decidiamo noi!" recita lo striscione dell'azione di protesta svoltasi il 22 giugno (primo giorno della Maturità) da parte dell'Unione degli studenti, di fronte al Ministero dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Bocciamo, sullaoranoi!" recita lodell'azione di protesta svoltasi il 22 giugno (primo giorno della) da parte dell'Unione degli studenti, dialdell'Istruzione. L'articolo .

Pubblicità

fanpage : Il significato e il testo del brano tratto da “La sola colpa di essere nati” di Liliana Segre e Gherardo Colombo us… - eziomauro : Maturità 2022, è il giorno della prima prova per 539mila maturandi - la Repubblica - Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - Frankf1842 : RT @fanpage: Per il tema di attualità della prima prova alla #maturita2022 gli studenti possono scegliere tra due tracce: le conseguenze so… - repubblica : Maturità: ecco chi sono gli autori delle tracce -