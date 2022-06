Maturità 2022, oggi la prima prova di italiano: quali sono le tracce, i temi di mercoledì 22 giugno (Di mercoledì 22 giugno 2022) La notte prima degli esami è andata e questa mattina saranno tantissimi gli studenti che dovranno affrontare la Maturità, con la prima prova scritta, quella di italiano. E se da settimane è partito il ‘toto traccia’, oggi ogni dubbio verrà spazzato via perché i ragazzi si troveranno di fronte un foglio bianco e 7 tracce: su chi? quali saranno i temi? E come funziona l’Esame di Stato? Come funziona la prova di italiano all’Esame di Stato 2022 sono ben 540 mila gli studenti che questa mattina ritorneranno a scuola, tra i banchi, per sostenere, in quelle quattro mura, l’ultima prova di italiano, la prima che, invece, dà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) La nottedegli esami è andata e questa mattina saranno tantissimi gli studenti che dovranno affrontare la, con lascritta, quella di. E se da settimane è partito il ‘toto traccia’,ogni dubbio verrà spazzato via perché i ragazzi si troveranno di fronte un foglio bianco e 7: su chi?saranno i? E come funziona l’Esame di Stato? Come funziona ladiall’Esame di Statoben 540 mila gli studenti che questa mattina ritorneranno a scuola, tra i banchi, per sostenere, in quelle quattro mura, l’ultimadi, lache, invece, dà ...

