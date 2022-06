Affare Osimhen, ecco cosa rischiano il Napoli e De Laurentiis (Di mercoledì 22 giugno 2022) Accusa di falso in bilancio per il presidente De Laurentiis per l’Affare Osimhen. ecco cosa rischiano il presidente e il calcio Napoli Il presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis finisce nel mirino della guardia di finanza che ha su ordine della Procura di Napoli ha eseguito una serie di controlli nelle sedi di Roma e Castel Volturno, dove hanno sede la FilmAuro ed il centro sportivo degli azzurri. L’ipotesi di reato contestata ad Aurelio De Laurentiis è falso in bilancio, il tutto sarebbe avvenuto nell’Affare che ha portato Osimhen al Napoli dal Lille. La procura di Napoli ha inviato una nota ufficiale sul caso, facendo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Accusa di falso in bilancio per il presidente Deper l’il presidente e il calcioIl presidente della Ssc, Aurelio Definisce nel mirino della guardia di finanza che ha su ordine della Procura diha eseguito una serie di controlli nelle sedi di Roma e Castel Volturno, dove hanno sede la FilmAuro ed il centro sportivo degli azzurri. L’ipotesi di reato contestata ad Aurelio Deè falso in bilancio, il tutto sarebbe avvenuto nell’che ha portatoaldal Lille. La procura diha inviato una nota ufficiale sul caso, facendo ...

