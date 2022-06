Vladimir Putin | il terribile annuncio fa tremare il mondo intero | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di martedì 21 giugno 2022) Ormai in Ucraina si combatte da ben 117 giorni. I comandanti del reggimento Azov catturati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol si trovano detenuti nella prigione di Lefortovo a Mosca, riferisce la Tass citando una forte russa. Il Parlamento ucraino ha approvato un disegno di legge che vieta l’importazione e distribuzione di libri e prodotti editoriali da Russia, Bielorussia e «territori temporaneamente occupati» dalle forze russe in Ucraina. Limiti sono stati decisi anche per la musica. Nel frattemporesta fermo nelle sue idee. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore dell’Unione europea a Mosca Markus Ederer e quello italiano Giorgio Starace. Vediamosta accadendo.Doveva essere una guerra lampo, destinata a finire nel giro di pochissimo. E invece quello in corso in Ucraina è un conflitto ...