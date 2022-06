Ultime Notizie Roma del 21-06-2022 ore 19:10 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno Oggi suzum c’è stato il consiglio nazionale del MoVimento 5 Stelle convocato d’urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra governo e maggioranza sulla dissoluzione della TV alle applicazioni del premier Mario Draghi coinvolgimento del Parlamento su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all’ucraina il punto di caduta potrebbe trovarsi con un riferimento sfumato sulla consulta delle camere per un post sul suo blog Beppe Grillo ha invitato chi non crede più nelle regole del gioco lo dica un coraggio di ponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà sono stati convocati dal Ministero degli Esteri Russo l’ambasciatore italiano in Russia Giorgio starace Ambasciatore Ué ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno Oggi suzum c’è stato il consiglio nazionale del MoVimento 5 Stelle convocato d’urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra governo e maggioranza sulla dissoluzione della TV alle applicazioni del premier Mario Draghi coinvolgimento del Parlamento su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all’ucraina il punto di caduta potrebbe trovarsi con un riferimento sfumato sulla consulta delle camere per un post sul suo blog Beppe Grillo ha invitato chi non crede più nelle regole del gioco lo dica un coraggio di ponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà sono stati convocati dal Ministero degli Esteri Russo l’ambasciatore italiano in Russia Giorgio starace Ambasciatore Ué ...

