Traffico Roma del 21-06-2022 ore 15 | 30

(Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sullaFiumicino incidente con coda in direzione dell’aeroporto poco dopo il bivio per laCivitavecchia sul raccordo in carreggiata interna code per incidente Cassia bis Settebagni in esterna code e rallentamenti pertra la Pontina è la più attenzione in tangenziale dove un incidente rallenta ilall’altezza di via dei Campi Sportivi procedendo verso San Giovanni di sempre per un incidente in via Laurentina tra via Celine e via di Acqua Acetosa Ostiense assoluta diCode in uscita sulla Pontina in prossimità di Pomezia in zona Centocelle sospesi i lavori in via dei Pioppi ripristinato il percorso della linea bus 548 per chi viaggia in treno ancora rallentata la ...