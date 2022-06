Putin | “Missile ‘Sarmat’ operativo entro fine anno”

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilbalistico intercontinentalesaràladell’. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimirin un incontro al Cremlino con i diplomati dell’Accademia militare russa. Nell’intervento,ha anche reso noto che le forze militari dispiegate in Ucraina hiniziato a ricevere in dotazione i nuovi sistemi antiS-500. Quanto all’Icbm Sarmat, che sarà dispiegatoha ricordato che “sono stati effettuati con successo test”. La Russia, ha quindi anticipato il presidente, “rafforzerà ulteriormente” il suo apparato militare, per tenere conto ...

Pubblicità

MAURO72016404 : RT @Affaritaliani: Guerra, escalation. Putin annuncia: 'Il super missile Sarmat è pronto all'uso' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Putin, il missile Sarmat operativo entro fine anno. Lo zar disse: «Farà riflettere coloro che ci stanno minacciando» ht… - serenel14278447 : Putin, il super missile Sarmat operativo entro fine anno - zazoomblog : Putin il super missile Sarmat operativo entro fine anno - #Putin #super #missile #Sarmat - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Il ministero degli Esteri russo chiama anche il diplomatico italiano, che dopo un’ora di colloquio ha lasciato l’edifi… -

Quando era stato testato la prima volta, ad aprile,aveva commentato "Con questoci penseranno due volte ad attaccarci". Ora l'annuncio: il superbalistico intercontinentale Sarmat sarà operativo in Russia entro la fine dell'anno, ...Il superbalistico intercontinentale Sarmat sarà operativo in Russia entro la fine dell'anno, ha detto il presidente russo Vladimirincontrando al Cremlino i giovani diplomati ...La simulazione di un attacco in Europa nella propaganda russa (Ansa) Berlino, 21 giugno 2022 - La Russia si prepara ad utilizzare il super missile Sarmat. Lo ha detto Vladimir Putin in persona oggi in ...Roma, 21 giu. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il missile balistico intercontinentale Sarmat sarà utilizzabile entro la fine dell’anno. Lo riporta l’agenzia russa ...