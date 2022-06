Napoli | Gaetano | «Ora sono più maturo In ritiro lotterò per questa maglia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 giugno 2022) Il centrocampista delha parlato della sua voglia di vestire laazzurra la prossima stagione Gianluca, centrocampista del, di rientro dal prestito alla Cremonese ha grande voglia di indossare laazzurra come dichiarato in una intervista al Corriere del Mezzogiorno.– «più, più responsabile grazie all’esperienza a Cremona. Anche la nascita di mia figlia mi ha fatto crescere. Inandrò a lottare per far parte del, darò il massimo ogni secondo disponibile per. Il mio sogno è giocare e vincere nel». POSIZIONE IN CAMPO – «Preferirei stare nei due in ...