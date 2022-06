Covid Liguria, i dati del 21 giugno: 1709 nuovi positivi e nessun decesso - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 21 giugno 2022) Covid Liguria i dati del 21 giugno La I nuovi positivi al coronavirus sono 1709 su un totale di 7850 tamponi analizzati (1536 test molecolari e 6314 test rapidi). Il tasso di positività è al 21,77% . ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 giugno 2022)del 21La Ial coronavirus sonosu un totale di 7850 tamponi analizzati (1536 test molecolari e 6314 test rapidi). Il tasso dità è al 21,77% . ...

Pubblicità

BabboleoNews : Regione #Liguria istituirà strutture per la presa in carico dei pazienti long #Covid in ogni Azienda Sanitaria. Il… - fullremoteit : Oltre ad aver cambiato la visione del mondo, il Covid ha cambiato il mercato immobiliare. In Liguria, luogo di feri… - DiEmergenza : EMERGENZA COVID: la Liguria diventa zona turchese. - NazioneLaSpezia : Covid Liguria, i dati del 20 giugno: 362 nuovi positivi e nessun decesso - JunipersV : RT @BJLiguria: Covid, Toti su aumento casi: «Situazione negli ospedali liguri sotto controllo» - -