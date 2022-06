Calciomercato: Manutd. Stampa, Eriksen sempre più nel mirino (Di martedì 21 giugno 2022) Il danese lascia il Brentford e non ha trovato l'accordo col Tottenham. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United ha messo sempre più nel proprio mirino il centrocampista danese, ex Inter, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Il danese lascia il Brentford e non ha trovato l'accordo col Tottenham. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United ha messopiù nel proprioil centrocampista danese, ex Inter, ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Manutd. Stampa, Eriksen sempre più nel mirino - RedaFree_it : ????#CristianoRonaldo è ad un bivio e starebbe pensando addirittura di dire addio al #ManchesterUnited ?? ??Cosa sta s… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Insidia @ManUtd per @IsmaelBennacer: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bennacer #transfe… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Insidia @ManUtd per @IsmaelBennacer: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bennacer… - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? #Roma, CorSport: 'Promessa a #Mourinho, due offerte per #Abraham' L'attaccante è corteggiatissimo in #PremierLeague,… -