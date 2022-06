Big Rom 2, Lukaku torna all'Inter dopo appena un anno. La formula (Di martedì 21 giugno 2022) Neanche il tempo di (ri)acclimatarsi sotto il cielo londinese, che per Romelu Lukaku è già tempo di tornare a "casa". Sì, perché per l'attaccante belga l' Inter è casa. Lo ha capito tardi, ma il suo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 giugno 2022) Neanche il tempo di (ri)acclimatarsi sotto il cielo londinese, che per Romeluè già tempo dire a "casa". Sì, perché per l'attaccante belga l'è casa. Lo ha capito tardi, ma il suo...

Pubblicità

Ahmeddatif : RT @SaifNerazzurro: Big Rom Sta tornando a casa ???????? - Alemilanista86 : RT @BisInterista: Lukaku è proprio il mercenario senza ambizioni per eccellenza. Bentornato all'Inter, Big Rom ???? - crispitari_93 : Io ti riaccolgo a braccia aperte perché so (o voglio credere) che il tuo pentimento sia sincero. Abbiamo bisogno di… - RavelliLorenzo : Non so come andrà la nuova avventura di #Lukaku all'Inter. Ciononostante sono contentissimo per Mister Inzaghi. Si… - giapie76 : @MatteoBarzaghi @SkySport Grande Matteo meriti almeno un 10% di commissione, la tua intervista ha aperto la strada… -