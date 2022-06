Una Vita anticipazioni: tensione in casa Quesada (Di lunedì 20 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, tensione in casa Quesada: Aurelio e Genoveva pronti a tornare di nuovo protagonisti, ecco cosa succede. Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui, da buoni amanti, Aurelio e Genoveva portavano avanti i loro piani per accumulare ricchezze e distruggere i Bacigalupe. Sposati da anni, dopo il salto temporale i due hanno avuto più volte motivo di scontarsi e pare siano vicini alla resa dei conti. Ecco cosa succede nella puntata del 20 giugno: in casa Quesada la tensione è alle stelle.In casa Quesada, vista la particolare situazione che lega Aurelio a Valeria e David, la tensione cresce sempre di più e potrebbe arrivare ad un punto di non ritorno; ecco le ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Unain: Aurelio e Genoveva pronti a tornare di nuovo protagonisti, ecco cosa succede. Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui, da buoni amanti, Aurelio e Genoveva portavano avanti i loro piani per accumulare ricchezze e distruggere i Bacigalupe. Sposati da anni, dopo il salto temporale i due hanno avuto più volte motivo di scontarsi e pare siano vicini alla resa dei conti. Ecco cosa succede nella puntata del 20 giugno: inlaè alle stelle.In, vista la particolare situazione che lega Aurelio a Valeria e David, lacresce sempre di più e potrebbe arrivare ad un punto di non ritorno; ecco le ...

