Ultime Notizie – Maturità, Zanicchi: “Non sono diplomata, ho avuto complessi di inferiorità” (Di lunedì 20 giugno 2022) ”L’esame di Maturità? Non me lo ricordo perché non l’ho fatto purtroppo, sono intelligente di mio, una autodidatta”. È quanto rivela per la prima volta Iva Zanicchi all’Adnkronos, ammettendo di non averlo mai detto prima perché le pesava molto. ”Avevo una specie di complesso di inferiorità – ammette – ma poi mi sono detta ‘che imbecille sono?’ Certo, è importante avere le basi fondamentali, ma se tu hai voglia di apprendere e di conoscere lo puoi fare anche da sola, infatti io scrivo anche libri, oggi ho presentato il mio quarto volume. Non ho mai detto di non essermi diplomata perché mi è sempre pesato molto – spiega – Però ho studiato tanto e vedo intorno a me dei laureati che sono ignoranti come delle pecore. Valeva più fare le medie un tempo che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) ”L’esame di? Non me lo ricordo perché non l’ho fatto purtroppo,intelligente di mio, una autodidatta”. È quanto rivela per la prima volta Ivaall’Adnkronos, ammettendo di non averlo mai detto prima perché le pesava molto. ”Avevo una specie di complesso di– ammette – ma poi midetta ‘che imbecille?’ Certo, è importante avere le basi fondamentali, ma se tu hai voglia di apprendere e di conoscere lo puoi fare anche da sola, infatti io scrivo anche libri, oggi ho presentato il mio quarto volume. Non ho mai detto di non essermiperché mi è sempre pesato molto – spiega – Però ho studiato tanto e vedo intorno a me dei laureati cheignoranti come delle pecore. Valeva più fare le medie un tempo che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Cina: #Russia primo fornitore di #greggio, scavalcata l’Arabia Saudita. ??? Capo ufficio… - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - VesuvioLive : Covid, De Luca insiste sulle mascherine: in quali casi rimane l’obbligo - tempoweb : 'I russi sono costretti...' Scenario ribaltato? Generale Camporini, come cambia la guerra in #Ucraina #20giugno… -