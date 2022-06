Omicidio Catania, trovate tracce di sangue di Elena su un abito della madre. Procura: “Impossibile che il delitto sia avvenuto in casa” (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono state trovate tracce di sangue su un vestito di Martina Patti, la 23enne che ha confessato di aver ucciso la figlia Elena Del Pozzo, di 5 anni. Indizio che avrebbe potuto far pensare ad un possibile Omicidio all’interno dell’abitazione dove viveva la vittima insieme alla madre. Ad accertarsi e a chiarire a chi appartengano le macchie sull’abito sono stati i carabinieri del Ris di Messina. Il capo d’abbigliamento è stato sequestrato durante una perquisizione disposta dalla Procura di Catania nell’abitazione della donna, che attualmente è detenuta in carcere. La casa si trova a Mascalucia, nella città metropolitana di Catania. Il Ris si sono accertati se si trattasse di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono statedisu un vestito di Martina Patti, la 23enne che ha confessato di aver ucciso la figliaDel Pozzo, di 5 anni. Indizio che avrebbe potuto far pensare ad un possibileall’interno dell’abitazione dove viveva la vittima insieme alla. Ad accertarsi e a chiarire a chi appartengano le macchie sull’sono stati i carabinieri del Ris di Messina. Il capo d’abbigliamento è stato sequestrato durante una perquisizione disposta dalladinell’abitazionedonna, che attualmente è detenuta in carcere. Lasi trova a Mascalucia, nella città metropolitana di. Il Ris si sono accertati se si trattasse di ...

