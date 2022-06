“Non riesce a continuare”. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi a un passo dall’addio: “La situazione è grave” (Di lunedì 20 giugno 2022) Si conferma una delle edizioni più sfortunate di sempre, questa del 2022, dell’Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi a un passo dall’addio. E pensare che sarebbe solo l’ultimo, in ordine temporale. Prima di lui hanno dovuto lasciare il gioco Roger Balduino e Marco Cucolo. Ma cosa è successo al fratello di Guendalina Tavassi? Tutto capita a poche ore dall’infortunio in cui è incappato nelle scorse ore. A farci sapere che la situazione del concorrente è grave e che le speranze di rivederlo in gioco sono sono bassissime, è il portale The Pipol Tv. Si allontana sempre di più quindi la finale de L’Isola Dei Famosi per Edoardo Tavassi a un passo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Si conferma una delle edizioni più sfortunate di sempre, questa del 2022, dell’deia un. E pensare che sarebbe solo l’ultimo, in ordine temporale. Prima di lui hanno dovuto lasciare il gioco Roger Balduino e Marco Cucolo. Ma cosa è successo al fratello di Guendalina? Tutto capita a poche ore dall’infortunio in cui è incappato nelle scorse ore. A farci sapere che ladel concorrente èe che le speranze di rivederlo in gioco sono sono bassissime, è il portale The Pipol Tv. Si allontana sempre di più quindi la finale de L’Deipera un...

