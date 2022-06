(Di lunedì 20 giugno 2022) È il giorno del dolore a. Si celebreranno oggi, intorno alle 15:30, i funerali didel Giudice, 49, presso la chiesa della Santissima Annunziata della città flegrea.è morto nella giornata di ieri. Sulle cause del decesso c’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Teleclubitalia.it

...ha regalato più di venti canestri pubblici per la pratica della pallacanestro tra Napoli e,...come si tratti di 'una ferita ancora aperta del nostro territorio' e che ricordare questo'...Oggi il mondo dell'arte è in: Gennaro Cannavacciuolo , attore e cantante, è morto improvvisamente alla sola età di 60 anni. Originario di, ha fatto del teatro e della musica la sua ... Lutto a Pozzuoli, Massimo muore a 49 anni: “Non hai mai smesso di sorridere” CAMERINO - C’è chi non riesce nemmeno a parlare e chi affida ai social il suo ricordo di Samuele Micarelli. La morte del 21enne ha lasciato attoniti tutti coloro che lo conoscevano e ...