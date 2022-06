Pubblicità

fisco24_info : Lagarde, appropriati nuovi aumenti tassi dopo settembre: 'Con un percorso graduale ma sostenuto' -

Lo dice la presidente della Bce, Christine, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. "In linea con il nostro impegno per il nostro obiettivo di medio termine del 2%,...Ma se i richi lo richiedono la frammentazione sarà affrontata con strumentie una ... Lo ha affermato la presidente della Bce, Christinedurante una audizione al Parlamento europeo."...(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - 'Dopo settembre, sulla base della nostra attuale valutazione, prevediamo che sarà appropriato un percorso graduale ...Roma, 20 giu. (askanews) - Sul nuovo strumenti anti frammentazione della Bce 'il lavoro è in corso. Ma se i richi lo richiedono la frammentazione ...