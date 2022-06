Ucraina: l'attore Usa Ben Stiller a Leopoli, incontra i profughi (Di domenica 19 giugno 2022) L'attore americano Ben Stiller ('Tutti pazzi per Mary', 'Ti presento i miei', Una notte al museo', 'Licorice pizza') è stato a Leopoli dove è stato avvistato camminare ieri nella piazza centrale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) L'americano Ben('Tutti pazzi per Mary', 'Ti presento i miei', Una notte al museo', 'Licorice pizza') è stato adove è stato avvistato camminare ieri nella piazza centrale della ...

Pubblicità

Diana50022146 : RT @Gianl1974: Non solo Angelina: l'attore hollywoodiano Ben Stiller è stato notato in Ucraina Dettagli: il famoso attore è stato visto nel… - ailinon80 : RT @Gianl1974: Non solo Angelina: l'attore hollywoodiano Ben Stiller è stato notato in Ucraina Dettagli: il famoso attore è stato visto nel… - marco_disaro : RT @Gianl1974: Non solo Angelina: l'attore hollywoodiano Ben Stiller è stato notato in Ucraina Dettagli: il famoso attore è stato visto nel… - AlessandraMa_ : 'Sarà l'Ucraina a decidere la pace. Giornata storica per l'Europa, appoggio incondizionato a Zelensky' (M. Draghi).… - yarynagrusha : L’attore americano Ben Stiller visita Leopoli #Ucraina -