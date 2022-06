Su WhatsApp per Windows arriva una funzione già disponibile su Android (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato la possibilità di mettere in pausa e riavviare le note vocali nell'app beta per Windows L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle scorse ore il team diha rilasciato la possibilità di mettere in pausa e riavviare le note vocali nell'app beta perL'articolo proviene da Tutto

Pubblicità

interclubpavia : ?? #InterClub 2022/23, siamo a disposizione per rinnovi e nuovi tesseramenti. Rinnovi a prezzo scontato per già soci… - TuttoAndroid : Su WhatsApp per Windows arriva una funzione già disponibile su Android - HappyplacE91 : RT @Agostino35: WhatsApp dovrebbe sostituire 'ha eliminato il messaggio' con 'ha provato vergogna per quello che ha scritto ma ne lasciamo… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Dj Ringo official è #OnAir dalla Visarno Arena con @RevolverShow per due ore di puro rock. Oggi d… - liveinsunflower : RT @Agostino35: WhatsApp dovrebbe sostituire 'ha eliminato il messaggio' con 'ha provato vergogna per quello che ha scritto ma ne lasciamo… -