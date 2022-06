Pontida | scontro auto-moto in via Bergamo | due feriti gravi

(Di domenica 19 giugno 2022). Grave incidente stradale intorno a mezzogiorno e mezzo in via, a. Unasi è scontrata con un’all’altezza dell’scuola dell’Isola e due persone, tra cui un ragazzo di 21 anni, sono rimaste ferite riportando traumi importanti. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze: gli operatori sanitari hanno stabilizzato ie ne hanno trasportato uno all’ospedale Papa Giovanni e l’altro al Policlinico Ponte San Pietro, entrambi in codice rosso. Per i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Zogno.

