La Roma sogna Cristiano Ronaldo: l’indiscrezione fa impazzire i tifosi giallorossi (Di domenica 19 giugno 2022) Realtà o illusione? Da qualche giorno circola dalle parti di Trigoria l’indiscrezione che la Roma starebbe iniziando a corteggiare Cristiano Ronaldo. Una trattativa ai limiti dell’impossibile. Il fuoriclasse portoghese ha uno stipendio oltre i 20 milioni, cifra che appare proibitive per le casse giallorosse. Ronaldo Manchester United CR7 non sembra però rientrare nei piani del nuovo Manchester United di Ten Hag. Per ora non si è fatto avanti nessun top club: l’unica squadra ad aver contattato l’asso portoghese è l’amato Sporting Lisbona, il club che ha lanciato Ronaldo tra i grandi del calcio e potrebbe offrire, a differenza della Roma, il palcoscenico della Champions League. Per rendere sostenibile l’affare sarebbe sicuramente fondamentale usufruire del ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Realtà o illusione? Da qualche giorno circola dalle parti di Trigoriache lastarebbe iniziando a corteggiare. Una trattativa ai limiti dell’impossibile. Il fuoriclasse portoghese ha uno stipendio oltre i 20 milioni, cifra che appare proibitive per le casse giallorosse.Manchester United CR7 non sembra però rientrare nei piani del nuovo Manchester United di Ten Hag. Per ora non si è fatto avanti nessun top club: l’unica squadra ad aver contattato l’asso portoghese è l’amato Sporting Lisbona, il club che ha lanciatotra i grandi del calcio e potrebbe offrire, a differenza della, il palcoscenico della Champions League. Per rendere sostenibile l’affare sarebbe sicuramente fondamentale usufruire del ...

Pubblicità

serieApallone : Calciomercato Roma, torna di moda l'idea Cristiano Ronaldo: Mourinho sogna: Calciomercato Roma, Tiago Pinto prova… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Milano sogna una palazzo arcobaleno, simbolo di una città più inclusiva | Wired Italia: ... sono poi lo storico Cassero di… - 1900Lazionews24 : @solorobabuona Sogna romanista, Ronaldo non verrà mai alla Roma, al massimo il fenomeno Ronaldo a 50 anni ?????????? - Claudel_IT : RT @StePedrotti: Chiesa sogna la Roma !! Indizio importante la foto con Zaniolo . Ah no, mi dite che così non vale ! A cazzari . Io festeg… - Profilo3Marco : RT @ansacalciosport: Mercato: il Milan aspetta Origi, Roma sogna De Paul. L'Inter va verso una settimana calda. Il Verona riscatta Simeone… -