Juventus, ora gli acquisti: la situazione in entrata da Di Maria a Pogba (Di domenica 19 giugno 2022) A Torino sono ore bollenti. La dirigenza bianconera è intenzionata a lanciare segnali importanti sul calciomercato e a chiudere alcune operazioni, in ballo ormai da settimane, che consentirebbero ad Allegri di tornare a competere per lo Scudetto. Il tecnico toscano infatti è convinto che, dopo un anno di assestamento, alla squadra bastino alcuni rinforzi mirati per alzare il livello e ricominciare a puntare al vertice della classifica dopo una stagione senza trofei. Gli obiettivi dichiarati sono Paul Pogba e Angel Di Maria, ma la dirigenza bianconera lavora anche su altri fronti per non farsi trovare impreparata, mantenendo viva l’attenzione sul calciomercato. Paul Pogba EPA/TIM KEETON Paul Pogba durante il match di Premier League Manchester United – Leicester City, Manchester, Regno Unito, il 2 aprile ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) A Torino sono ore bollenti. La dirigenza bianconera è intenzionata a lanciare segnali importanti sul calciomercato e a chiudere alcune operazioni, in ballo ormai da settimane, che consentirebbero ad Allegri di tornare a competere per lo Scudetto. Il tecnico toscano infatti è convinto che, dopo un anno di assestamento, alla squadra bastino alcuni rinforzi mirati per alzare il livello e ricominciare a puntare al vertice della classifica dopo una stagione senza trofei. Gli obiettivi dichiarati sono Paule Angel Di, ma la dirigenza bianconera lavora anche su altri fronti per non farsi trovare impreparata, mantenendo viva l’attenzione sul calciomercato. PaulEPA/TIM KEETON Pauldurante il match di Premier League Manchester United – Leicester City, Manchester, Regno Unito, il 2 aprile ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Juventus aspetta nel weekend la risposta definitiva di Angel Di Maria entro il fine settimana ??… - GiovaAlbanese : La #Juventus ha lavorato bene su #DiMaria negli ultimi giorni. Il giocatore non ha ancora comunicato la propria dec… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER DI MARIA Proposto un contratto 1+1 per l'argentino #SkySport… - ZonaBianconeri : RT @calanalisi: L'età di #Bentancur, #Kulusevski, #Demiral, #Rabiot e #Arthur permette alla Juventus di fare un reset economicamente indolo… - calanalisi : L'età di #Bentancur, #Kulusevski, #Demiral, #Rabiot e #Arthur permette alla Juventus di fare un reset economicament… -