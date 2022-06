Il marito della Vitti: «Non sono uscito di casa per vent’anni per difendere il suo desiderio di riservatezza» (Di domenica 19 giugno 2022) Sul Corriere della Sera walter Veltroni intervista Roberto Russo, marito di Monica Vitti, scomparsa nel febbraio scorso. sono stati insieme 40 anni. Si conobbero sul set di «Teresa la ladra» di Carlo Palma, nel 1973. «Avevo 25 anni, lei sedici più di me. Lei era l’attrice protagonista, io battevo il ciak. Insomma ero un macchinista. Da quando l’ho vista non ho capito più nulla. Ma io ero il ciakkista e lei la star. Lei era fidanzata. Non avevo mai visto una donna di quella intelligenza, di quella simpatia, di quella bellezza. Lei era come i film che ha fatto: sapeva far ridere, far piangere, far pensare. La nostra storia, durata quasi mezzo secolo, è stata l’avventura di una simbiosi». Continua: «Tutto è cominciato su quel set. A un certo punto io, che non ce la facevo a vederla e non poterle dire che la amavo, ho ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Sul CorriereSera walter Veltroni intervista Roberto Russo,di Monica, scomparsa nel febbraio scorso.stati insieme 40 anni. Si conobbero sul set di «Teresa la ladra» di Carlo Palma, nel 1973. «Avevo 25 anni, lei sedici più di me. Lei era l’attrice protagonista, io battevo il ciak. Insomma ero un macchinista. Da quando l’ho vista non ho capito più nulla. Ma io ero il ciakkista e lei la star. Lei era fidanzata. Non avevo mai visto una donna di quella intelligenza, di quella simpatia, di quella bellezza. Lei era come i film che ha fatto: sapeva far ridere, far piangere, far pensare. La nostra storia, durata quasi mezzo secolo, è stata l’avventura di una simbiosi». Continua: «Tutto è cominciato su quel set. A un certo punto io, che non ce la facevo a vederla e non poterle dire che la amavo, ho ...

