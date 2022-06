Traffico Roma del 18-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata situazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale scorrevole la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo ma questa mattina è in programma una manifestazione dalle 10 alle 14 in Piazza del Popolo Dove è prevista la partecipazione di circa 10000 persone provenienti da tutto il territorio nazionale alle 7 è già scattato lo sgombero di tutti i veicoli in sosta nonché il servizio di viabilità nella piazza e su entrambe le rampe di accesso altra manifestazione dalle 14 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli in questo caso entro le 11 è previsto lo sgombero nella piazza di tutti i veicoli in sosta possibili rallentamenti in via Cesare Battisti soprattutto durante il deflusso dei tanti bene per il momento è tutto mi avevi dettagli di ...