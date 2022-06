Somma Vesuviana Napoli | scopre uomo in casa | anziana grave dopo lite

Pubblicità

commenta È riuscita a mettere in fuga l'uomo che era entrato in casa sua nel cuore della notte, ma durante la lite ha battuto violentemente la testa: ora una 76enne di, nel Napoletano, è ricoverata in condizioni gravissime nella Terapia intensiva all'Ospedale del Mare di Napoli. L'aggressore è già stato individuato e arrestato: è il 36enne Giovanni ...Questa notte verso le 4.00 a, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso l'abitazione di una 76enne del luogo che, poco prima, aveva subito una tentata rapina. Un uomo, non armato, si è introdotto ...Nunziatina ha 76 anni e rischia la vita per essersi opposta ad una rapina in casa sua. Le notizie dall’Ospedale del Mare, fino a ieri sera non erano confortanti: la donna ha un ...È riuscita a mettere in fuga l'uomo che era entrato in casa sua nel cuore della notte, ma durante la lite ha battuto violentemente la testa: ora una 76enne di Somma Vesuviana, nel Napoletano, è ...