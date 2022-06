Miressi-Ceccon-Zazzeri-Frigo: la 4×100 stile al Mondiale mette il bronzo al collo (Di sabato 18 giugno 2022) Lo hanno strappato con lo stile dei campioni, nella 4×100 stile libero. La staffetta maschile olimpica dell’argento di Tokyo lotta, soffre ma alla fine sale sul podio. Una prova complicata per Alessandro Miressi non affatto soddisfatto della sua prova in finale: “Sono crollato negli ultimi metri, niente da dire”. Ai microfoni di Raisport, lo stesso Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono stanchissimi ma consapevoli di aver strappato una medaglia di carattere. Avrebbero voluto di più gli azzurri bellissimi da ammirare e da applaudire, in una finale dominata da Stati Uniti e Australia. L’Italia mette al collo un bronzo di grande carattere con il crono di 3:10.95. Uniti e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Lo hanno strappato con lodei campioni, nellalibero. La staffetta maschile olimpica dell’argento di Tokyo lotta, soffre ma alla fine sale sul podio. Una prova complicata per Alessandronon affatto soddisfatto della sua prova in finale: “Sono crollato negli ultimi metri, niente da dire”. Ai microfoni di Raisport, lo stesso Alessandro, Thomas, Lorenzoe Manuelsono stanchissimi ma consapevoli di aver strappato una medaglia di carattere. Avrebbero voluto di più gli azzurri bellissimi da ammirare e da applaudire, in una finale dominata da Stati Uniti e Australia. L’Italiaalundi grande carattere con il crono di 3:10.95. Uniti e ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : 4X100 sl BRONZO ai Mondiali di Budapest! ?? In finale Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel F… - sportface2016 : +++#Nuoto, strepitoso bronzo dell'#Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di #Budapest2022: show di #Miressi,… - LiaCapizzi : Una squadra. Dopo l'argento ai Giochi ecco il BRONZO mondiale dell'Italia nella 4x100 sl. Miressi non è in versio… - azzurridigloria : NUOTO, MONDIALI BUDAPEST Arriva subito una medaglia per @ItaliaTeam_it e @FINOfficial_ nei Mondiali di… - FINOfficial_ : Il bronzo della 4x100sl di Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo apre il medagliere ????. In finale Nicolò Martinenghi nei… -