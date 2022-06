Milan in ansia, inserimento del Psg per Renato Sanches: i rossoneri rischiano la beffa (Di sabato 18 giugno 2022) Il Milan inizia a muoversi sul calciomercato con l’intenzione di confermare lo straordinario scudetto della scorsa stagione. L’allenatore Stefano Pioli può già contare su calciatori fortissimi in grado di fare la differenza: da Maignan a Tomori, da Theo Hernandez a Tonali e ovviamente Leao. Il primo acquisto porta il nome di Divock Origi, con l’ormai ex Liverpool è stato già raggiunto l’accordo. Il Milan si muove per completare la rosa e gli obiettivi sono un difensore, un centrocampista e un altro attaccante. Per la mediana sembrava fatta per Renato Sanches, l’accordo con il calciatore è stato raggiunto da tempo, manca ancora l’intesa con il Lille. Si è registrato l’inserimento del Psg che rischia di far saltare il banco. L’accordo tra le società è stato raggiunto, l’intesa con il calciatore potrebbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Ilinizia a muoversi sul calciomercato con l’intenzione di confermare lo straordinario scudetto della scorsa stagione. L’allenatore Stefano Pioli può già contare su calciatori fortissimi in grado di fare la differenza: da Maignan a Tomori, da Theo Hernandez a Tonali e ovviamente Leao. Il primo acquisto porta il nome di Divock Origi, con l’ormai ex Liverpool è stato già raggiunto l’accordo. Ilsi muove per completare la rosa e gli obiettivi sono un difensore, un centrocampista e un altro attaccante. Per la mediana sembrava fatta per, l’accordo con il calciatore è stato raggiunto da tempo, manca ancora l’intesa con il Lille. Si è registrato l’del Psg che rischia di far saltare il banco. L’accordo tra le società è stato raggiunto, l’intesa con il calciatore potrebbe ...

